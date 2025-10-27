Виктор Гусев: Перетурин говорил, что я был агентом КГБ в Мозамбике

Известный комментатор и журналист Виктор Гусев рассказал, какие у него были взаимоотношения с комментатором Владимиром Перетуриным.

«Он как-то говорил, что мне отдали его программу, но даже по хронологии это не так. «Футбольного обозрения» не было несколько лет. Когда мне предложили вести свою передачу, Перетурин уже не работал на канале. Мало того, я поначалу отказывался — понимал, что программа будет выходить в ночь с понедельника на вторник. Потом, конечно, мне всё это понравилось, проект стал моим. Поэтому говорить, что я его программу захватил, некорректно. Наверное, он мог на меня обидеться из-за финала ЧМ-1994, который должен был комментировать Перетурин, а отдали мне. Это я ещё как-то бы понял, хотя это было не моё решение. Потом он начал уже говорить совсем странные вещи. Например, я служил в Эфиопии переводчиком два года во время войны Эфиопии с Сомали. В его голове это во что-то другое трансформировалось.

Он говорил, что я был агентом КГБ в Мозамбике. Когда я это услышал, понял: как тут можно к чему-то придираться? Хотя раньше у нас были нормальные отношения. Если он что-то предлагал сделать для «Футбольного обозрения», я делал и совершенно не претендовал на то, чтобы вести программу. Понимаю, что на телевидении нужно быть носорогом в панцире, от которого все упрёки отлетают, как стрелы. Но ни в коем случае нельзя никого затаптывать, идти по головам. Когда мне сказали, что программы «На футболе с Виктором Гусевым» не будет, я спокойно это воспринял: «Хорошо, значит, будет что-то ещё». У меня всё время в жизни возникала какая-то альтернатива.

Три года «Русские пингвины» существовали, пока к Тихонову и Гущину, менеджеру, не пришли какие-то мафиози. Сказали: американцы вас обманывают, забирают деньги — и руководители на это повелись. Люди пришли на готовенькое, когда ещё оставалось финансирование из Штатов, и за три месяца похоронили идею. Конечно, я тогда расстроился — такой проект закрылся. Но уже через 20 минут подумал: «Придёт другое». Всю жизнь легко и спокойно расставался с профессиональными вещами, которые заканчивались. И никогда никого не отталкивал, по головам не шёл. Даже не было такой необходимости. Начальником быть никогда не хотел», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.