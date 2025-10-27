Виктор Гусев: Жириновский начал возмущаться: «Что с вами сделали эти коммунисты?!»

Известный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём знакомстве с политиком Владимиром Жириновским.

«На самом деле пересечений с известными людьми было очень много. Взять хотя бы Жириновского. С ним познакомились на «Последнем герое». Сидим на острове, голодные. И тут говорят: сейчас к вам гость пожалует. Появляется белоснежный катер: на палубе Владимир Вольфович в цветастой рубашке, вокруг охрана — в чёрных костюмах на жаре. Он сразу начал возмущаться: «Что с вами сделали эти коммунисты?! Загнали на остров — не дают есть, издеваются над людьми». Пытались ему объяснить, что это игра и мы добровольно сюда приехали. Даже слушать не захотел: «Прекратите рассказывать! Так, какой еды вам привезти?» Говорим: хлебушка бы, сыра. Жириновский — помощнику: «Записывай всё. Марина Александрова, вам что, девушка, бутылочку винца? Завтра всё будет». Мы, наивные, в семь утра сели на берегу — ждём. Никто не приехал. Ну и правильно. Нечего правила игры нарушать! Потом встречались, улыбались друг другу», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.