Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Гусев: Жириновский начал возмущаться: «Что с вами сделали эти коммунисты?!»

Виктор Гусев: Жириновский начал возмущаться: «Что с вами сделали эти коммунисты?!»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём знакомстве с политиком Владимиром Жириновским.

«На самом деле пересечений с известными людьми было очень много. Взять хотя бы Жириновского. С ним познакомились на «Последнем герое». Сидим на острове, голодные. И тут говорят: сейчас к вам гость пожалует. Появляется белоснежный катер: на палубе Владимир Вольфович в цветастой рубашке, вокруг охрана — в чёрных костюмах на жаре. Он сразу начал возмущаться: «Что с вами сделали эти коммунисты?! Загнали на остров — не дают есть, издеваются над людьми». Пытались ему объяснить, что это игра и мы добровольно сюда приехали. Даже слушать не захотел: «Прекратите рассказывать! Так, какой еды вам привезти?» Говорим: хлебушка бы, сыра. Жириновский — помощнику: «Записывай всё. Марина Александрова, вам что, девушка, бутылочку винца? Завтра всё будет». Мы, наивные, в семь утра сели на берегу — ждём. Никто не приехал. Ну и правильно. Нечего правила игры нарушать! Потом встречались, улыбались друг другу», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Мне повезло на войне, в Антарктиде и «Крокусе». О футболе и жизни с Виктором Гусевым
Эксклюзив
«Мне повезло на войне, в Антарктиде и «Крокусе». О футболе и жизни с Виктором Гусевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android