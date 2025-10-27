Скидки
Гжегож Крыховяк объявил о завершении карьеры

Гжегож Крыховяк объявил о завершении карьеры
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк объявил о завершении карьеры.

«Пришло время новых вызовов. Футбол сформировал меня не только как игрока, но и, прежде всего, как человека. Я состоявшийся футболист, ни о чём не жалею и ничего не стал бы менять. Принимаю свою карьеру такой, какой она была: с моментами радости и успеха, однако и с трудными моментами, которые многому меня научили. От всего сердца благодарю болельщиков, которые были со мной как в хорошие, так и в плохие времена, всех футболистов, с которыми мне посчастливилось делить поле. И всех людей, которые поддерживали меня на этом пути. Спасибо моей семье и моей любимой жене — без вас всё это бы не имело смысла. Футбол стоит того, чтобы в него играть», – написал Крыховяк на своей странице в социальной сети.

Крыховяк остался без клуба после окончания своего контракта с «Анортосисом» из Фамагусты.

Ранее игрок выступал за «Реймс», «ПСЖ», «Локомотив» и «Краснодар».

