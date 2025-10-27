Скидки
Гусев: очень обидно, что большой матч мы с Васей Уткиным вдвоём не прокомментировали
Комментарии

Известный комментатор Виктор Гусев поделился воспоминаниями о бывшем коллеге Василии Уткине. Телекомментатор и журналист ушёл из жизни 19 марта 2024 года.

«Где мы только ни были вместе – «Кто хочет стать миллионером», «Вечерний Ургант», вели корпоративы. Помню, на одном из таких мероприятий его ужалила оса. Вася и так временами включал комичного персонажа, а тут у него ещё и губа на глазах раздувается. Народ ржёт: «Уткин специально это придумал». Много приколов было с ним. Очень обидно, что большой матч мы с ним вдвоём не прокомментировали. Уже когда у него появился интернет-проект, он меня приглашал на трансляцию какой-то игры «Спартака». Но там даже не нужно было «гонять мяч» – это был просто разговор за столом о футболе. В каких-то вопросах мы с ним были на одной волне. Когда у меня была программа «На футболе с Виктором Гусевым», мне нужно было в эти 28 минут впихнуть все голы тура. А если ещё Конов, Саша Лидогостер или Наташа Константинова поехали в другой город – отдать ещё минимум пять минут под репортаж. На смех, творчество в передаче просто не оставалось времени. Какие-то секунды пытались выгадывать. Васе в этом плане больше повезло.

У него в «Футбольном клубе» был карт-бланш. Он знал, что голы чемпионата России все и так уже посмотрели, поэтому мог сказать: «Пожалуй, расскажу-ка я вам сегодня про мадридский «Реал». А потом у Васи было очень много репортажей, где можно было хохмить. Помните этот знаменитый матч Англия – Тринидад и Тобаго, где все ржали? А я пытался один раз пошутить на игре сборной России – и пошли возмущённые письма в Останкино: «Мы тут сидим с валидолом, а Гусев шуточки шутит». Мне просто не попадалось матчей развлекательного характера, где было бы место для приколов и юмора. В этом отношении я на корпоративных турнирах отрываюсь – там-то шучу вовсю. И мы с Васей это делали. И поняли, что это могло бы выглядеть интересно и весело в парном большом репортаже. Но, к сожалению, видите, как получилось. Очень жалко его.

Вася – он такой мистификатор. Он рассказывал: «Мне всё равно, спорт, не спорт, главное – быть на телевидении. Когда программа «Взгляд» закрылась, предложили перейти в спорт. Согласился. Поручили поехать на стадион «Динамо», спрашивает: «Где это?» Конечно, он врал. Врал! Нельзя в 22 года стать футбольным комментатором, до этого не посмотрев ни одного матча и не будучи болельщиком с детства. Это сразу чувствуется. Некоторые вещи невозможно выучить – их нужно прочувствовать, пронести внутри себя. Уже после смерти Васи мы увидели его милые детские фотографии, где он стоит в футбольной форме худенький. Конечно, он интересовался футболом. И отец его – тоже», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

