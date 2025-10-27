Скидки
Главная Футбол Новости

Павел Яковлев: «Спартак» побеждает. Какие могут быть претензии к Станковичу?

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок московского «Спартака» Павел Яковлев высказался о главном тренере команды Деяне Станковиче и игре красно-белых в этом сезоне.

«На мой взгляд, Станковичу нужно дать доработать хотя бы до зимней паузы. Какими бы тяжёлыми не были победы «Спартака», это всё равно три очка. И какие могут быть претензии к нему? Всё-таки победы есть, борьба за самые высокие места продолжается — конкуренты теряют очки.

Конечно, болельщикам хочется, чтобы «Спартак» выигрывал увереннее. К сожалению, не получается, однако сейчас самое главное — остаться в гонке до зимней паузы. А там уже решать кадровые задачи. Считаю, что до зимы нет смысла менять тренера. Новый не успеет что-то кардинально поменять, поставить свою игру. «Спартаку» нужно дождаться зимней паузы, тогда уже будет понимание», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

