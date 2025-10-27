Виктор Гусев: очень люблю Михаила Горбачёва и до сих пор считаю его великим человеком

Известный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём отношении к 90-м и лично к единственному в истории президенту СССР Михаилу Горбачёву.

«Для меня 1990-е — это время дико напряжённой работы и зарабатывания денег. Я не имел никакого отношения к преступным структурам, а они никак не влияли на мою жизнь. 1990-е — это период моего становления как комментатора, прекрасные чемпионаты мира. Я стоял за Ельцина. Очень люблю Михаила Горбачева и до сих пор считаю его великим человеком в мировой истории. С этим многие не согласны — и пусть не соглашаются. Очень ждал, что будет покончено с коммунизмом и неправильным ходом развития общества со всеми его ограничениями.

Когда это произошло, ощущение, что мы от этого избавились, компенсировало для меня все недостатки 1990-х. Да, я сам состоял недолгое время в КПСС, но это было частью профессии. Неизбежность, а не какая-то идеологическая убеждённость. Невозможно было работать в ТАСС, не будучи членом партии. Мы над этим смеялись и грустили одновременно. Но в 1991 году я вышел из КПСС и на всех последующих голосованиях руководствовался принципом: главное, чтобы коммунисты не вернулись», — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.