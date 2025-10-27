Известный комментатор и журналист Виктор Гусев раскрыл происхождение своей знаменитой фразы «Берегите себя».

«Нужно было чем-то заканчивать репортажи. Вася прощался со зрителем словами «Играйте в футбол». Гриша Твалтвадзе говорит: «До новых побед». А у меня таким слоганом стало «Берегите себя».

Он появился совершенно спонтанно — как-то само собой пришло в голову. В английском языке есть выражение: take care. Для американцев, англичан — обычное прощание, что-то вроде «Пока». Они не вкладывают в эту фразу особого смысла, а я решил дословно перевести. Время в 90-е было сложное — кто знает, куда люди отправятся в ночи после моего репортажа, что ждёт их на улице… «Берегите себя» звучало очень актуально, и люди подхватили.

Спустя много лет задумался, что надо было зарегистрировать эту фразу как торговую марку. Больной ковидом лежал у загородного дома в траве — и вдруг увидел, как самолёт в небе выписывает своим паром: «Берегите себя». В голове щёлкнуло: «Это же моя фраза!» — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.