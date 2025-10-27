Аленичев: «Краснодар» играет уверенно, а «Зенит» будет прибавлять — это два фаворита РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал фаворитов нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» играет стабильно и уверенно. «Зенит» лихорадит, как и «Спартак». Но «Зенит» потихоньку нащупал свою игру. Они будут с каждой игрой прибавлять и набирать очки, потому что любая осечка для «Зенита» будет стоить большого отрыва. «Краснодар» и «Зенит» — главные фавориты в гонке за чемпионство», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар», набравший 29 очков, располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Зенит» из Санкт-Петербурга с 26 очками занимает четвёртое место.