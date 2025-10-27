«Диего пришёл с амбре». Виктор Гусев рассказал, какими людьми были Пеле и Марадона

Известный комментатор Виктор Гусев поделился воспоминаниями о легендарных футболистах Пеле и Диего Марадоне.

«Первая встреча с Пеле произошла в 1992 году. УЕФА объявил символическую сборную всех времён и народов и устроил для них приём в Швеции. Пеле к Европе не имел отношения (удивительно, что в его карьере вообще не было европейских клубов), но его позвали тоже, на правах Короля футбола. Из вошедших в эту сборную в живых не было только Яшина. На маленькую вечеринку пригласили вдову Льва Ивановича. Валентина Тимофеевна подошла ко мне: «Вить, не хочешь составить мне компанию как переводчик на одной встрече? Там будут Жюст Фонтен, Пеле и Бобби Чарльтон». — «Конечно, не хочу! Спрашиваете, Валентина Тимофеевна!» Так жалею, что у меня не было фотоаппарата. Мобильных-то не было. Мы собрались на ужин при свечах — представляете, какая компания? Никого уже нет в живых — последним Фонтен ушёл. Я один остался из свидетелей того вечера, кроме официантов. Вот там Пеле мне показался очень хорошим человеком. Всё шутил с Фонтеном: «Я никогда не побью твой рекорд» (13 голов на ЧМ-1958. — Прим. «Чемпионата»). Когда Фонтен достал визитные карточки со своей фотографией, Пеле притворно вздохнул: «У меня и обычных-то визиток нет, а у Жюста вон какие красивые — другой уровень просто!» Мне Пеле рассказал, почему его Эдсоном назвали. Отец Пеле был фанатом Эдисона — изобретателя электрической лампочки. А как он стал Пеле — и сам не знал: во дворе приклеилось. Бобби Чарльтон поразил признанием, что его жена в Англии ездит на «Ладе». Говорит, очень удобная машина для маленьких манчестерских улочек. На большом лимузине не проедешь, то ли дело — компактная, юркая «Лада»! Очень хорошая, тёплая получилась беседа.

Потом мы с Пеле встречались в более формальной обстановке. Конечно, там он уже звучал очень заученно — прямо шёл по программе. В 1998 году его на целый день посадили в парижской гостинице, к нему с утра до вечера по списку шли журналисты из разных стран. Два вопроса можно было задать. Когда я к нему подошёл, он у помощницы спросил: «Откуда?» — «Россия». Пеле и выдал: «Я очень люблю вашу далёкую скандинавскую страну» (смеётся). Мы решили это не убирать из сюжета — так и оставили.

А Марадона приезжал в Москву по приглашению известного бренда часов для участия в благотворительном проекте. На крыше ЦУМа установили футбольные ворота, разбитые на сектора с определённой стоимостью. Диего нужно было мячом в них попадать, пополняя банк пожертвований. Попал в один круг — $ 10 тыс. уходит на благотворительность и так далее. А я должен был вести мероприятие. Марадону ждали полтора часа. Приехал он в очень тяжёлом состоянии — хорошо провёл время в Москве (улыбается). Пришёл с амбре, весёлый, стал всех обнимать, хохмить. Одна проблема — он никак не мог попасть в эти ворота! Метров с восьми бил мимо. Потом, правда, сосредоточился и выбил нужную сумму. В конце концов так развеселился, что стал требовать: «Поставьте вашего лучшего вратаря — забью и ему». В общем, шоумен — полная противоположность Пеле», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.