«Утром выходишь на улицу — лежат трупы». Виктор Гусев — о войне в Эфиопии

Известный комментатор Виктор Гусев раскрыл, за что получил медаль «За боевые заслуги».

«В первый год моей службы это была война Эфиопии с Сомали. В группе переводчиков из СССР нас было 10 человек. Проводилась честная ротация: ты мог месяц работать с главным военным советником, жить в Аддис-Абебе, ходить в гостиницу Hilton и плавать в бассейне. Вокруг война, голод, а тебе приносят коктейль на бортик. Но спустя месяц ты отправлялся в авиационный учебный центр в Дыре-Дауа, а потом — в пустыню, на фронт. Там не было наших солдат, но были советники — люди, которые всю жизнь готовились к войне. Некоторые даже порывались, вопреки приказам, вести в атаку эфиопских солдат. А ты — рядом с ним, его правая рука и его язык. Приходилось удерживать: «Не надо вылезать из окопа!» Не могу сказать, что я совершил там какой-то подвиг. Тем более — не стрелял. Но, поскольку это была военная ситуация, меня представили к боевой награде. Я её получил и очень ею горжусь.

Фото: из личного архива Виктора Гусева

Страшнее ужасов войны ужасы мирной жизни. Мы приехали в Эфиопию из Советского Союза, где был дефицит всего. А там заходишь в магазин — джинсы продаются, пластинки. Страна строит социализм, а по улице бегают мальчишки и продают американский журнал Newsweek — в Москве его можно было найти только в специальной закрытой библиотеке. Если забыть о войне — совершенно цивильная жизнь. И при этом люди умирают на улице от голода… Потом выяснилось, что часть населения недовольна правлением Менгисту. Периодически вспыхивали студенческие восстания. Утром выходишь на улицу — лежат трупы в крови. В такие минуты и у меня закрадывались сомнения: а правильно ли мы поддерживаем этот режим? Это вообще была странная война.

Обе страны — и Эфиопия, и Сомали — строили социализм. Они схлестнулись по территориальному принципу. Брежнев долго выбирал, кого поддержать. И первые три месяца войны наши переводчики и советники были и там, и там! Но сомнения убивались одной мыслью: волею судьбы ты уже принял эту сторону, на ней погибли или получили ранения с контузиями твои друзья — и здесь ты уже не думаешь о каком-то общем смысле. Ясно, что ты на этой стороне. Точка. В результате история всё расставила на свои места. Или не расставила — там до сих пор эти процессы продолжаются. Африка — очень сложное место. Да и не только Африка.

Интересная, странная и неожиданная служба была. Я уже был оформлен в Ирак, в город Басра. Много лет спустя он оказался разбомблен, а тогда это был мирный город. Мы продавали туда оружие, а я должен был быть переводчиком при специалистах, которые его там представляют. И вдруг началась эта самая эфиопская война. После новостей в программе «Время» мама плакала. А мне переставили в паспорте визу и забросили в Эфиопию.

Однажды наш автобус обстреляли прямо в Аддис-Абебе — непонятно кто и почему. На войне ты к такому готов, а в мирной вроде бы обстановке — не совсем. Другой раз тот же многострадальный автобус продырявил дружеский кубинский бронетранспортёр. Выскочил из-за поворота — и как дал нам в бок! Автобус полетел с горы. Не поверите, не пострадал почти никто! Только водитель-эфиоп сломал руку. Так и не поняли, как это возможно. Просто дико повезло», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.