«Ахмат» — «Сочи»: Максим Самородов забил гол грозненцев на 59-й минуте

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий хозяев поля Максим Самородов забил гол на 59-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник гостей Игнасио Сааведра на 16-й минуте. Нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил второй гол своей команды на 36-й минуте.

После 12 матчей «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с пятью очками располагается на последнем месте в РПЛ. Встреча завершает программу 13-го тура Российской Премьер-Лиги.