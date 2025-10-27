«Виктор, у него торчал под малиновым пиджаком пистолет!» Гусев — о стереотипах американцев

Известный комментатор Виктор Гусев признался, что до сих пор сталкивается со стереотипами американцев о России середины и конца 90-х годов.

– Вы совсем не пересекались с братками, авторитетами? Многие футболисты в этих кругах вращались.

– Единственное пересечение было в «Русских пингвинах», но и эти ребята пришли не с угрозами. Они просто убедили руководство, что с ними клубу будет лучше. У них не получилось — они точно так же ушли. Сейчас американцы стали эту историю раскручивать: вышел документальный фильм, собираются снимать художественный. Мне мой американский партнёр рассказывает: «Виктор, у него тогда торчал под малиновым пиджаком пистолет!» Я говорю: «Стив, мы же с тобой вместе были — какой пистолет?!» — «Нет, я своими глазами не видел, но наверняка что-то было!» И с этим искажением истории невозможно бороться — очень уж хорошо такие небылицы ложатся на тему», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.