Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Виктор, у него торчал под малиновым пиджаком пистолет!» Гусев — о стереотипах американцев

«Виктор, у него торчал под малиновым пиджаком пистолет!» Гусев — о стереотипах американцев
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Виктор Гусев признался, что до сих пор сталкивается со стереотипами американцев о России середины и конца 90-х годов.

Вы совсем не пересекались с братками, авторитетами? Многие футболисты в этих кругах вращались.
– Единственное пересечение было в «Русских пингвинах», но и эти ребята пришли не с угрозами. Они просто убедили руководство, что с ними клубу будет лучше. У них не получилось — они точно так же ушли. Сейчас американцы стали эту историю раскручивать: вышел документальный фильм, собираются снимать художественный. Мне мой американский партнёр рассказывает: «Виктор, у него тогда торчал под малиновым пиджаком пистолет!» Я говорю: «Стив, мы же с тобой вместе были — какой пистолет?!» — «Нет, я своими глазами не видел, но наверняка что-то было!» И с этим искажением истории невозможно бороться — очень уж хорошо такие небылицы ложатся на тему», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Мне повезло на войне, в Антарктиде и «Крокусе». О футболе и жизни с Виктором Гусевым
Эксклюзив
«Мне повезло на войне, в Антарктиде и «Крокусе». О футболе и жизни с Виктором Гусевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android