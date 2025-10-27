Скидки
Карвахаль и Ямаль отписались друг от друга в соцсетях

Отношения между защитником мадридского «Реала» Даниэлем Карвахалем и нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем накалились после матча 10-го тура испанской Примеры. Игроки отписались друг от друга в социальных сетях, сообщает Footmercato.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

Эта ситуация беспокоит сборную Испании в преддверии следующих международных матчей. Главному тренеру команды Луису де ла Фуэнте придётся выступить посредником между своим капитаном и звёздным игроком.

Ранее Ямаль обвинил мадридский клуб в том, что они жульничают и жалуются. Карвахаль после победы «Реала» обратился к игроку «Барселоны» с призывом замолчать с помощью недвусмысленного жеста.

