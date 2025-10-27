Карвахаль и Ямаль отписались друг от друга в соцсетях

Отношения между защитником мадридского «Реала» Даниэлем Карвахалем и нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем накалились после матча 10-го тура испанской Примеры. Игроки отписались друг от друга в социальных сетях, сообщает Footmercato.

Эта ситуация беспокоит сборную Испании в преддверии следующих международных матчей. Главному тренеру команды Луису де ла Фуэнте придётся выступить посредником между своим капитаном и звёздным игроком.

Ранее Ямаль обвинил мадридский клуб в том, что они жульничают и жалуются. Карвахаль после победы «Реала» обратился к игроку «Барселоны» с призывом замолчать с помощью недвусмысленного жеста.