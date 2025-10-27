Известный комментатор Виктор Гусев рассказал, как участвовал в спасательной экспедиции в Антарктиде на ледоколе «Владивосток».

«Сопоставимый с Эфиопией экстрим. Научно-исследовательское судно «Михаил Сомов» застряло во льдах Антарктиды. И туда пошёл ледокол «Владивосток»: впервые в истории — не на север, а на юг. Меня ТАСС отправил всё это дело освещать. Днище у ледокола яйцевидной формы, нас до захода во льды постоянно швыряло из стороны в сторону. Но мы всё-таки добрались до «Сомова» и вывели на чистую воду. К спорту эта история никакого отношения не имела, но она оказала прямое влияние на всю мою дальнейшую судьбу. Из экспедиции я вернулся героем, и в ТАСС сказали: «Проси, чего хочешь».

Я работал переводчиком в соседней редакции, параллельно писал для спортивной, но, как только там освобождалось место, его занимал другой человек, у которого, например, папа в ЦК. Хорошие ребята, у меня нет к ним претензий, но я не мог попасть туда пять лет. После Антарктиды мне предлагали ехать собкором в США, Англию, а я рвался в спорт. Гендиректор ТАСС Сергей Лосев удивился моей просьбе, но уважил: «Завтра спортивной редакции исполняется 25 лет — я им дал ставку под тебя». Так я и стал спортивным журналистом», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.