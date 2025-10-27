Михаил Игнатов забил первый гол за «Сочи» в РПЛ после ухода из «Спартака»

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил второй гол своей команды на 36-й минуте. Тем самым 25-летний форвард впервые отличился за свою команду в чемпионате России после перехода из московского «Спартака». Футболист присоединился к черноморскому клубу 9 июля.

После 12 матчей «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с пятью очками располагается на последнем месте в РПЛ.