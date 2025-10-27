Михаил Игнатов забил первый гол за «Сочи» в РПЛ после ухода из «Спартака»

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил второй гол своей команды на 36-й минуте. Тем самым 25-летний форвард впервые отличился за свою команду в чемпионате России после перехода из московского «Спартака». Футболист присоединился к черноморскому клубу 9 июля.
После 12 матчей «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с пятью очками располагается на последнем месте в РПЛ.
- 27 октября 2025
-
20:41
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:48
-
19:48
-
19:45
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
19:14
-
19:11
-
19:05
-
18:58
-
18:56
-
18:56
-
18:50
-
18:36
-
18:30
-
18:29
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:17
-
18:14
-
18:05