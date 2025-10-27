Экс-игрок «Крыльев» Яковлев: у команды тяжёлая ситуация, тренерских идей Адиева не видно

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Павел Яковлев поделился мнением о нынешней турнирной ситуации команды, которая находится на 11-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«У «Крылышек» тяжёлая ситуация. Результата нет. В начале сезона команда выглядела намного лучше — пока все вкатывались в сезон, «Крылья» набирали очки. Сейчас этого нет, хотя с ЦСКА неплохо играли. Но матч с «Оренбургом», например, совершенно не понравился. Как будто у ребят не было мотивации, а соперник сам отдал эту игру. Что-то нужно менять. Тяжело сказать, что именно, но сейчас «Крылья» находятся в тяжёлом положении. Ничего не происходит, не меняется — команда живёт от игры к игре, а тренерских идей Адиева пока не видно.

Но думаю, что, как и в ситуации «Спартака», нужно дождаться зимы. Дать доработать Адиеву, а там либо применять меры, либо довериться нынешнему тренеру. Так же и по футболистам. Осталось не так много времени, и кардинальные изменения в командах либо будут совсем необходимыми, когда уже накипело, либо их не будет вовсе. Но в «Крыльях» ничего не поменяется, команда не будет чувствовать себя лучше», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.