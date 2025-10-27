Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 октября, календарь, таблица

Сегодня, 27 октября, состоялся заключительный игровой день в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошёл всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча РПЛ 27 октября:

«Ахмат» Грозный — «Сочи» Сочи — 2:4.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).