Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 27 октября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 октября, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 27 октября, состоялся заключительный игровой день в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошёл всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча РПЛ 27 октября:

«Ахмат» Грозный — «Сочи» Сочи — 2:4.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«Ахмат» Черчесова проиграл «Сочи», пропустив четыре гола в 13-м туре РПЛ
