Аленичев: игра и результат «Динамо» — это не то, чего хотели болельщики

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Динамо», как и «Зенит» со «Спартаком», — это не то, чего хотели болельщики по истечении 13 туров. Это касается и игры, и результата. Да, у «Динамо» есть проблемы с составом — травмы игроков. Но думаю, что они сейчас наберут оптимальные кондиции, хоть и осталось полтора месяца. И будут набирать очки. Не буду говорить о том, о чём говорят болельщики — удачный ли выбор главного тренера в лице Валерия Карпина. Не хочу это обсуждать», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 13 сыгранных туров чемпионата России «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице с 16 очками в активе.