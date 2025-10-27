Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Писарев: «Краснодар» научился терпеть и не терять свои очки

Николай Писарев: «Краснодар» научился терпеть и не терять свои очки
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, какое новое качество он увидел у «Краснодара» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Са – 13'    

«Краснодар» научился дожимать сложные матчи. «Рубин» оборонялся очень прилично. «Краснодар» научился терпеть и не терять свои очки. Да, с лидерами команда не всегда играет удачно. Но чемпионом становится тот, кто берёт свои очки с командами из середины и нижней части таблицы», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» на данный момент с 29 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре южане 2 ноября дома сыграют со «Спартаком».

Материалы по теме
«Краснодар» играл только тайм. Вымученная победа чемпиона над ослабленным соперником
«Краснодар» играл только тайм. Вымученная победа чемпиона над ослабленным соперником
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android