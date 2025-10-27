Николай Писарев: «Краснодар» научился терпеть и не терять свои очки

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, какое новое качество он увидел у «Краснодара» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

«Краснодар» научился дожимать сложные матчи. «Рубин» оборонялся очень прилично. «Краснодар» научился терпеть и не терять свои очки. Да, с лидерами команда не всегда играет удачно. Но чемпионом становится тот, кто берёт свои очки с командами из середины и нижней части таблицы», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» на данный момент с 29 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре южане 2 ноября дома сыграют со «Спартаком».