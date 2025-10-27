Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 13-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 27 октября, завершился 13-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Суббота, 25 октября:

«Спартак» – «Оренбург» – 1:0;

«Ростов» – «Динамо» Махачкала – 1:1;

ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0.

Воскресенье, 26 октября:

«Акрон» — «Локомотив» — 1:1;

«Пари НН» — «Балтика» — 0:0;

«Зенит» — «Динамо» Москва — 2:1;

«Краснодар» — «Рубин» — 1:0.

Понедельник, 27 октября:

«Ахмат» – «Сочи» – 2:4.

После 13 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, также заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).