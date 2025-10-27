Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 13-го тура и турнирная таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 13-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 27 октября, завершился 13-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Суббота, 25 октября:

«Спартак» – «Оренбург» – 1:0;
«Ростов» – «Динамо» Махачкала – 1:1;
ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0.

Воскресенье, 26 октября:

«Акрон» — «Локомотив» — 1:1;
«Пари НН» — «Балтика» — 0:0;
«Зенит» — «Динамо» Москва — 2:1;
«Краснодар» — «Рубин» — 1:0.

Понедельник, 27 октября:

«Ахмат» – «Сочи» – 2:4.

После 13 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, также заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Краснодар» играл только тайм. Вымученная победа чемпиона над ослабленным соперником
«Краснодар» играл только тайм. Вымученная победа чемпиона над ослабленным соперником
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android