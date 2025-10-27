Колосков: Талалаев проповедует силовой футбол, мне не очень нравится такой стиль

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался об игре «Балтики» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Нельзя сказать, что шесть пропущенных мячей «Балтики» — заслуга защиты. Это заслуга всей команды. Талалаев проповедует силовой футбол, мне не очень нравится такой стиль. Весь состав вовлечён в атлетические и силовые действия. Предпочитаю стиль «Динамо» и «Локомотива», а не «Балтики». Но в РПЛ сейчас нет команды, к уровню которой должны стремиться остальные. «Зенит» и «Краснодар» играют неровно и в ходе матча, и в ходе сезона. Хотя они лидеры нашего футбола», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

После 13 туров чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.