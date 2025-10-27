Скидки
Нападающий «Краснодара» Виктор Са рассказал, какие клубы Бундеслиги подошли бы Сперцяну

Нападающий «Краснодара» Виктор Са рассказал, какие клубы Бундеслиги подошли бы Сперцяну
Нападающий «Краснодара» Виктор Са оценил шансы своего одноклубника Эдуарда Сперцяна на успешное продолжение карьеры за рубежом.

«По уровню и качеству он может играть где угодно. С его работоспособностью и трудолюбием многое зависит только от его личного решения. Он всегда полностью отдаётся работе и команде, именно поэтому имеет такую значимость для клуба и страны.

Думаю, что по качеству Эдуард может играть в любой лиге. Он сам решит, что для него лучше. Уверен, если Сперцян перейдёт в Бундеслигу, покажет себя очень хорошо — у него много качеств, он не только индивидуально силён, но и командный игрок. Ему подошёл бы «Вольфсбург» или «Лейпциг». Поэтому он важен и для «Краснодара», и для России», — приводит слова Са «Советский Спорт».

