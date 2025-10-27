Нападающий «Краснодара» Виктор Са рассказал, какие клубы Бундеслиги подошли бы Сперцяну

Нападающий «Краснодара» Виктор Са оценил шансы своего одноклубника Эдуарда Сперцяна на успешное продолжение карьеры за рубежом.

«По уровню и качеству он может играть где угодно. С его работоспособностью и трудолюбием многое зависит только от его личного решения. Он всегда полностью отдаётся работе и команде, именно поэтому имеет такую значимость для клуба и страны.

Думаю, что по качеству Эдуард может играть в любой лиге. Он сам решит, что для него лучше. Уверен, если Сперцян перейдёт в Бундеслигу, покажет себя очень хорошо — у него много качеств, он не только индивидуально силён, но и командный игрок. Ему подошёл бы «Вольфсбург» или «Лейпциг». Поэтому он важен и для «Краснодара», и для России», — приводит слова Са «Советский Спорт».