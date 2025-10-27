Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Более четверти футбольных арбитров в Турции активно делают ставки на спорт — Daily Sabah

Более четверти футбольных арбитров в Турции активно делают ставки на спорт — Daily Sabah
Комментарии

Турецкая футбольная федерация провела внутреннее расследование, которое показало, что 65% действующих футбольных арбитров в стране имеют аккаунты в букмекерских компаниях, а более четверти из них (152) активно играют, сообщает Daily Sabah.

Правила Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) запрещают судьям делать ставки. За подобные нарушения предусмотрены серьёзные санкции – вплоть до пожизненной дисквалификации, а также уголовного преследования.

Скандал развернулся на фоне серьёзного падения уровня доверия к местным арбитрам. Одним из его следствий стало назначение на февральский матч между «Галатасараем» и «Фенербахче» нидерландского рефери Данни Маккели.

Материалы по теме
«Фенербахче» с Тедеско победил «Штутгарт» в 3-м туре общего этапа Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android