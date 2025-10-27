Скидки
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Сочи»: Дмитрий Васильев довёл счёт до разгромного на 77-й минуте

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 1:4. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев забил гол на 77-й минуте, доведя счёт до разгромного. Ранее счёт в матче открыл полузащитник гостей Игнасио Сааведра на 16-й минуте. Нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил второй гол своей команды на 36-й минуте. Форвард хозяев поля Максим Самородов отличился на 59-й минуте, сократив отставание в счёте. Игнатов сделал дубль на 66-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 12 матчей «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с пятью очками располагается на последнем месте в РПЛ. Встреча завершает программу 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

