Марцел Личка уволен с поста главного тренера клуба «Фатих Карагюмрюк» — A Spor

Тренер Марцел Личка покинул свой пост в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает издание A Spor.

По данным источника, причиной увольнения специалиста стали неубедительные результаты команды: по итогам 10 туров нынешнего розыгрыша турецкой Суперлиги этот коллектив с четырьмя очками располагается на 18-м месте, тем самым замыкая турнирную таблицу высшего дивизиона турецкого первенства. В текущем розыгрыше чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» добился лишь одной победы, один раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Увольнение тренера произошло на фоне семиматчевой серии команды без побед.

