«Ахмат» Черчесова проиграл «Сочи», пропустив четыре гола в 13-м туре РПЛ

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 4:2 одержала команда гостей.

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Игнасио Сааведра на 16-й минуте. Нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил второй гол своей команды на 36-й минуте.

Во втором тайме форвард хозяев поля Максим Самородов отличился на 59-й минуте, сократив отставание в счёте. Игнатов сделал дубль на 66-й минуте. Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев довел счёт до разгромного на 77-й минуте. Нападающий «Ахмата» Анас Эль-Махрауи забил гол на 85-й минуте, но его отменили из-за нарушения Георгия Мелкадзе. На 90+1-й минуте Самородов оформил дубль и установил окончательный счёт – 2:4.

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.