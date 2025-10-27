Уэйн Руни: Беллингем должен быть в заявке сборной Англии на чемпионате мира — 2026

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением относительно важности полузащитника «Реала» Джуда Беллингема для английской национальной команды.

«Я слышал споры относительно того, следует ли Беллингема включить в состав сборной Англии для участия в чемпионате мира. Он должен быть там, здесь не может быть никаких сомнений. Если у вас есть цель, он именно тот, кто пойдёт и достигнет её. Команде нужны победители, у которых будут возникать ключевые моменты, он сможет дать это команде», — приводит слова Руни BBC.

Ранее «три льва» досрочно обеспечили себе выход на чемпионат мира — 2026, забрав первое место в группе K со сборными Албании, Сербии, Латвии и Андорры.