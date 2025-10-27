Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни: Беллингем должен быть в заявке сборной Англии на чемпионате мира — 2026

Уэйн Руни: Беллингем должен быть в заявке сборной Англии на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением относительно важности полузащитника «Реала» Джуда Беллингема для английской национальной команды.

«Я слышал споры относительно того, следует ли Беллингема включить в состав сборной Англии для участия в чемпионате мира. Он должен быть там, здесь не может быть никаких сомнений. Если у вас есть цель, он именно тот, кто пойдёт и достигнет её. Команде нужны победители, у которых будут возникать ключевые моменты, он сможет дать это команде», — приводит слова Руни BBC.

Ранее «три льва» досрочно обеспечили себе выход на чемпионат мира — 2026, забрав первое место в группе K со сборными Албании, Сербии, Латвии и Андорры.

Материалы по теме
Джуд Беллингем установил рекорд века среди игроков «Реала» в матчах с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android