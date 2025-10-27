Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити» — Романо

Родри вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити» — Романо
Комментарии

29-летний испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри вернулся к тренировкам с командой перед предстоящими играми после мышечной травмы, сообщает Фабрицио Романо в своём аккаунте социальной сети Х.

Футболист недавно перенёс длительное восстановление от травмы крестообразной связки колена, которую он получил в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».

Родри выступает за английский клуб с 2019 года, перейдя из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне полузащитник провёл семь матчей во всех турнирах за «Манчестер Сити» (шесть из которых в стартовом составе) и не отметился голевыми действиями.

Материалы по теме
Хосеп Гвардиола рассказал о травме Родри и сроках его восстановления
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android