Родри вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити» — Романо

29-летний испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри вернулся к тренировкам с командой перед предстоящими играми после мышечной травмы, сообщает Фабрицио Романо в своём аккаунте социальной сети Х.

Футболист недавно перенёс длительное восстановление от травмы крестообразной связки колена, которую он получил в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».

Родри выступает за английский клуб с 2019 года, перейдя из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне полузащитник провёл семь матчей во всех турнирах за «Манчестер Сити» (шесть из которых в стартовом составе) и не отметился голевыми действиями.