Матч «Ахмат» – «Сочи» завершился массовой потасовкой

Комментарии

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 4:2 одержала команда гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

Третий гол гостей, забитый Усманом Ндонгом на 90+9-й минуте, отменил главный арбитр встречи. После этого случился финальный свисток и произошла массовая потасовка футболистов обеих команд.

Фото: кадр из трансляции

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.

«Ахмат» Черчесова проиграл «Сочи», пропустив четыре гола в 13-м туре РПЛ
