Матч «Ахмат» – «Сочи» завершился массовой потасовкой

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 4:2 одержала команда гостей.

Третий гол гостей, забитый Усманом Ндонгом на 90+9-й минуте, отменил главный арбитр встречи. После этого случился финальный свисток и произошла массовая потасовка футболистов обеих команд.

Фото: кадр из трансляции

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.