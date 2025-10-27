«Сочи» одержал первую гостевую победу в сезоне, обыграв «Ахмат»

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 4:2 одержала команда гостей. Тем самым черноморский клуб впервые выиграл на выезде в нынешнем сезоне.

После прихода Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи» команда одержала вторую победу в чемпионате. Ранее 5 октября «барсы» смогли обыграть «Пари НН» со счётом 2:1.

После 13 матчей «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ. «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков.