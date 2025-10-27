«Сочи» одержал первую гостевую победу в сезоне, обыграв «Ахмат»
Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 4:2 одержала команда гостей. Тем самым черноморский клуб впервые выиграл на выезде в нынешнем сезоне.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16' 0:2 Игнатов – 36' 1:2 Самородов – 59' 1:3 Игнатов – 66' 1:4 Васильев – 76' 2:4 Самородов – 90+1'
После прихода Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи» команда одержала вторую победу в чемпионате. Ранее 5 октября «барсы» смогли обыграть «Пари НН» со счётом 2:1.
После 13 матчей «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ. «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков.
