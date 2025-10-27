Скидки
Экс-игрок сборной России Новосельцев: возможно, Карпин видит в Захаряне потенциал

Экс-игрок сборной России Новосельцев: возможно, Карпин видит в Захаряне потенциал
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев полагает, что в Мир РПЛ выступают футболисты, в большей степени заслуживающие вызова в российскую национальную команду, чем полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян.

— Появился расширенный список сборной, в нём есть Захарян и Соболев. Вас это удивило?
— Мы все понимали, что прошлый вызов Захаряна был моментом поддержки. И сейчас получается то же самое, а зачем? На мой взгляд, пока непонятно. Плюс в этой линии полузащиты у нас очень много ребят, которые сейчас на ходу. Они играют хорошо, уверенно за свои клубы. Есть ребята, которые выглядят лучше, чем Арсен и Саша. Если футболист сильный, проявляет себя, конечно, он и должен ехать в сборную. Возможно, Валерий Георгиевич видит в Арсене потенциал, который не раскрылся ещё и перспективы на будущее, но всё‑таки это сборная, а не футбольный клуб «Динамо». Даже я, когда вызывался в сборную, понимал, если сейчас показываю результат — меня вызывают заслуженно, если не показываю, логично, что я там и не должен оказаться.

У Саши и Арсена есть в любом случае качества, и они их показывали, но сегодня есть ребята, которые сильнее, тот же Воробьёв, он блистает в «Локомотиве», шикарно выглядит, — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

В четырёх матчах нынешнего клубного сезона Захарян не отметился результативными действиями.

