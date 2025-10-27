Скидки
«Сочи» после победы над «Ахматом» покинул зону вылета

«Сочи» после победы над «Ахматом» покинул зону вылета
Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 4:2 одержала команда гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

После этой победы «Сочи» покинул зону вылета и обосновался в зоне стыковых матчей.

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.

В следующем туре команде Игоря Осинькина предстоит встретиться на выезде с «Оренбургом». «Ахмат» также на выезде сыграет с «Балтикой».

