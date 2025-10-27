«Сочи» после победы над «Ахматом» покинул зону вылета

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 4:2 одержала команда гостей.

После этой победы «Сочи» покинул зону вылета и обосновался в зоне стыковых матчей.

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.

В следующем туре команде Игоря Осинькина предстоит встретиться на выезде с «Оренбургом». «Ахмат» также на выезде сыграет с «Балтикой».