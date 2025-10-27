«Лукойл» намеревается продать свои международные активы из-за санкций

ПАО «Лукойл» намеревается продать свои международные активы из-за введения некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и её дочерних предприятий. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей. Об этом сообщает нефтегазовая компания на своём официальном сайте.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в руководстве «Лукойла» рассматривают вариант передачи акций футбольного «Спартака» другому владельцу, так как столичный клуб может столкнуться с разными проблемами, главная из которых связана с усложнением трансферной деятельности красно-белых.

Напомним, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Также под них попали 28 дочерних предприятий (например, «Лукойл-Пермь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Западная Сибирь» и «Уралойл»).