«Анже» подписал контракт с 15-летним нападающим

«Анже» подписал первый профессиональный контракт с 15-летним нападающим Мамаду Диалло, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок, родившийся в 2010 году, подписал контракт с клубом до 2028 года и считается одной из главных звёзд «Анже». В прошлом году он провёл отличный сезон в составе команды U15, забив 33 гола и отдав 17 результативных передач. В этом сезоне он выступает за команду U17.

В свои 15 лет, 6 месяцев и 19 дней Мамаду Диалло стал самым молодым игроком в современной истории клуба, подписавшим профессиональный контракт.

После девяти сыгранных матчей во французской Лиге 1 «Анже» занимает 15-е место в турнирной таблице с девятью очками.