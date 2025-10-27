Михаил Игнатов впервые в карьере оформил дубль в матче РПЛ

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 4:2 одержала команда гостей.

Нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил второй гол своей команды на 36-й минуте, после чего оформил дубль на 66-й минуте. Тем самым экс-игрок «Спартака» впервые в карьере оформил дубль в матче РПЛ – в 98-й игре. Он не забивал 28 матчей подряд. До этого он отличался почти два года назад – в ноябре 2023 года во встрече с «Ростовом» (2:1). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.