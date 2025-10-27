«Реал» сделал заявление о травме Карвахаля

Капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму. После обследования, проведённого медицинской службой клуба, у него диагностировано повреждение сустава в правом колене. Футболисту предстоит артроскопия, сообщает официальный сайт клуба.

Следует отметить, что недавно Карвахаль восстановился от травмы камбаловидной мышцы.

26 октября игрок принял участие в матче 10-го тура испанской Примеры, в котором его команда обыграла «Барселону» со счётом 2:1. Карвахаль вышел на поле на 72-й минуте.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах «Реала» во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.