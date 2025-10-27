Скидки
Агент Марцела Лички высказался о возможном возвращении тренера в РПЛ

Агент Марцела Лички высказался о возможном возвращении тренера в РПЛ
Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, высказался о возможном будущем специалиста после увольнения из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

«Возвращение Марцела в РПЛ? Да, это возможно, но пока никаких предложений из России не поступало. Если его пригласят в интересный проект, он готов рассмотреть такой вариант хоть сейчас.

При выборе между европейским и российским клубом Личка будет исходить из амбиций команд. Вряд ли он согласится на менее статусный российский клуб, чем «Динамо».

Готов ли Марцел возглавить «Спартак»? Не могу ответить на этот вопрос за него», — приводит слова Николаева Sport24.

Марцел Личка уволен с поста главного тренера клуба «Фатих Карагюмрюк» — A Spor
