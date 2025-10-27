В возрасте 64 лет умер бывший вратарь «Реала» Хосе Мануэль Очоторена

Бывший вратарь «Реала» Хосе Мануэль Очоторена умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных».

«Реал» выражает свои соболезнования его семье, партнёрам по команде и всем близким, а также всем командам, за которые он играл», — сказано в сообщении «Королевского клуба».

«Валенсия» и «Ливерпуль», в которых Очоторена работал после завершения игровой карьеры, также выразили соболезнования. Помимо «Реала», голкипер защищал цвета таких клубов, как «Тенерифе», «СД Логроньес» и «Расинг» Сантандер. В составе «Реала» Очоторена дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок УЕФА и Кубок испанской лиги.