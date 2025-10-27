Скидки
Руководство «Сочи» пригрозило игрокам перед матчем с «Ахматом» — источник

Руководство «Сочи» пригрозило игрокам перед матчем с «Ахматом» — источник
Комментарии

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков пригрозил игрокам своей команды перед матчем 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Функционер обещал в случае отсутствия победы в игре с грозненцами отправить футболистов на маршрутке на выездной матч 14-го тура РПЛ с «Оренбургом». Расстояние между городами – 2208 км. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Черноморский клуб победил во встрече со счётом 4:2.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

Благодаря этой победе «Сочи» покинул зону вылета из РПЛ. После 13 матчей команда с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ. «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков.

Новости. Футбол
