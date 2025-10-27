Руководство «Сочи» пригрозило игрокам перед матчем с «Ахматом» — источник

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков пригрозил игрокам своей команды перед матчем 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Функционер обещал в случае отсутствия победы в игре с грозненцами отправить футболистов на маршрутке на выездной матч 14-го тура РПЛ с «Оренбургом». Расстояние между городами – 2208 км. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Черноморский клуб победил во встрече со счётом 4:2.

Благодаря этой победе «Сочи» покинул зону вылета из РПЛ. После 13 матчей команда с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ. «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков.