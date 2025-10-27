Ночерино: я помогал дедушке развозить кур. Дома мы почти ничего не ели

Бывший игрок «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии Антонио Ночерино рассказал о своём детстве, которое сформировало его характер как на поле, так и за его пределами.

«Я вырос в Неаполе, в районе Паллонетто-ди-Санта-Лючия, где быстро учишься выживать. Моя мать была домохозяйкой, а отец — железнодорожником. Дома мы почти ничего не ели. Иногда я помогал дедушке развозить кур, у него был магазин. Они научили меня жить достойно, имея мало. Перед отъездом в Турин мама заперла дверь и спрятала ключи. Я пошутил, что спущусь с балкона. Плакал каждую ночь. На севере к южанам относились плохо, но я не сдавался. В «Юве» я научился дисциплине и серьёзности», — приводит слова Ночерино La Gazzetta dello Sport.