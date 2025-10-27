Скидки
«В первом тайме мы вообще не вошли в игру». Черчесов после поражения от «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла «Сочи» со счётом 2:4.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

— Игра состояла из двух разных таймов. В первом мы вообще не вошли в игру, абсолютно заслуженно пропустили два мяча. После перерыва команда хотела отыграться, забили гол. Не знаю, был там фол или нет, к сожалению, мы быстро пропустили третий гол, в какой‑то мере соперник наш аргумент охладил. Мы старались и дальше, забили дважды, но почему отменили (гол Усмана Ндонга на 90+9-й минуте. – Прим. «Чемпионата»). Комментировать не буду — не видел ничего. Судьи делают своё дело.

Главное, чтобы матч стал нам определённым уроком, всё‑таки на игры надо выходить с первых минут готовыми. Хотя недельный цикл ничего такого не предвещал.

— Ожидали, что «Сочи» будет играть с высокой линией защиты?
— Мы все это смотрели, другое дело, что есть желание побороться за мячи. Не знаю, сколько борьбы в процентном соотношении мы проиграли. Нет команд, которые не проигрывают, главное, какая реакция на следующий матч. Вот и всё. Реакция на первый тайм мне понравилась, готовимся к следующей игре, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.

