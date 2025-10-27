Игрок «Сочи» Михаил Игнатов высказался после дубля в ворота «Ахмата»

Нападающий «Сочи» Михаил Игнатов прокомментировал результаты матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (4:2), в котором форвард оформил дубль.

«Тяжёлый матч получился. В какой‑то момент повезло с голами. Давление было сумасшедшее от «Ахмата». Хорошо, что выдержали. Сумбурная игра, тяжёлая. Самое главное, что победили и взяли три очка. А качество игры разберем на базе.

Мы двигаемся от игры к игре. Будем прибавлять, слушать тренера. Думаю, качество игры будет становиться ещё лучше», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.