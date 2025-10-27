Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Сочи» Михаил Игнатов высказался после дубля в ворота «Ахмата»

Игрок «Сочи» Михаил Игнатов высказался после дубля в ворота «Ахмата»
Нападающий «Сочи» Михаил Игнатов прокомментировал результаты матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (4:2), в котором форвард оформил дубль.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

«Тяжёлый матч получился. В какой‑то момент повезло с голами. Давление было сумасшедшее от «Ахмата». Хорошо, что выдержали. Сумбурная игра, тяжёлая. Самое главное, что победили и взяли три очка. А качество игры разберем на базе.

Мы двигаемся от игры к игре. Будем прибавлять, слушать тренера. Думаю, качество игры будет становиться ещё лучше», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.

