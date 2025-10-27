Скидки
«Ювентус» обсуждает со Спалетти контрактные аспекты — Ди Марцио

Переговоры между «Ювентусом» и тренером Лучано Спаллетти идут полным ходом. Стороны обсуждают контрактные вопросы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

«Бьянконери» предложили специалисту контракт до июня 2026 года с автоматическим продлением в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Спаллетти согласился с таким вариантом. Он готов принять предложение, поскольку жаждет реабилитироваться за свою неудачную работу в качестве тренера сборной Италии. Если будет достигнуто и финансовое соглашение, все условия для возвращения Спаллетти в Серию А уже выполнены.

Ранее Спаллетти работал в «Роме», «Зените», «Интере», «Наполи» и сборной Италии.

