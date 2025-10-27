Score 90 представил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2026. Дембеле нет в списке

Score 90 в социальной сети X опубликовал свою версию первого в сезоне рейтинга претендентов на «Золотой мяч» — 2026. В списке пять позиций, при этом подчёркивается, что в связи с относительно ранней стадией сезона учитывалась не только нынешняя игровая форма претендентов, но и «общее качество и потенциал игроков проявить себя на уровне претендента на «Золотой мяч».

1. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

3. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);

4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

5. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).

Напомним, в 2025 году эту награду получил нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.