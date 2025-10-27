«Счёт не должен никого вводить в заблуждение». Осинькин после победы над «Ахматом»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (4:2)

— Сложная игра, счёт не должен никого вводить в заблуждение. Даже на том отрезке, где мы вели в три мяча, было по‑настоящему непросто. Чувствуется определенная динамика у нас, в первую очередь в атакующих действиях. Мы больше создали моментов, хорошо реализовали их, а на это трудно влиять. Использовали ситуацию, что повели в счёте, выстраивали игру непосредственно по счёту.

Соперник очень большое давление оказывал, особенно в концовке матча. Не все футболисты у нас сейчас полностью готовы, немножко лимитированы были из‑за травм заменами. Надо отдать должное, все, кто был на поле, кто выходил на замену, проявили себя настоящими мужчинами. Этот матч надо оценивать положительно.

— Вы вышли на матч с высокой линией обороны. Чем подразумевалась такая тактика?

— Наверное, нельзя сказать, что она была очень высокой. Игра была чуть в среднем блоке, «Ахмат» тоже предпочитает играть с такой высотой линии обороны. Сейчас у нас последний матч был с «Зенитом», мы слишком много и глубоко играли в обороне, недостаточно оказывали давление, когда играли в среднем блоке. Очень легко «Зенит» нас мог просадить, заставить играть в своей штрафной. Сейчас об этом говорили, хотели чуть‑чуть повыше играть, отсюда и с этих зон лучше получаются атаки, что в целом и подтвердилось. А в концовке у нас не хватило сил, внутренних резервов. Сыграли ниже, чем надо, хотя с контригрой забили четвёртый и важный мяч.

— Марсело почти ничего не дал создать Мелкадзе. Ожидали, что не будет Садулаева, выйдет Жемалетдинов?

— Знаем, что Садулаев и Самородов в этом сезоне по уровню мастерства одни из лидеров команды. Не знаю, почему их не было с первых минут. И определённые акценты мы расставили непосредственно перед матчем. Конечно, когда эти футболисты вышли на поле, нам стало тяжелее, тем более они были свежие, поле непростое, слишком много поскальзывались. «Ахмат» тоже поскальзывался, но мы больше, в такие моменты кто‑то мог своими индивидуальными действиями решить, что в том числе Самородов сделал, — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.