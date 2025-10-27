Скидки
Дюгарри — о Де Дзерби: пять поражений в 12 играх — это много

Дюгарри — о Де Дзерби: пять поражений в 12 играх — это много
Бывший французский футболист Кристоф Дюгарри в негативном ключе высказался о работе главного тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби в клубе.

«Если речь идёт о втором месте в лиге, я не волнуюсь. Если речь идёт о прямом выходе в плей-офф Лиги чемпионов, то я волнуюсь больше. Давайте вспомним прошлый сезон, каждое поражение – это было ужасно. Они не хотят начинать всё сначала, и это правильно. Но, извините, эта речь не работает. Сказать про «лучшие 20 минут», недостаточно, чтобы выиграть матч. Мы уже начинаем говорить об усталости Де Дзерби. Пять поражений в 12 играх — это много. Он не может создать динамику, которая позволяет его команде держать баланс, и у меня сложилось впечатление, что он паникует с этими заменами. На данный момент он меня не убеждает», — приводит слова Дюгарри RMC.

После девяти сыгранных матчей во французской Лиге 1 «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 очков. В Лиге чемпионов клуб располагается на 18-й строчке с тремя очками после трёх игр.

