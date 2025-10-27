Лотар Маттеус высказался о перспективах 17-летнего нападающего «Баварии» Карла

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус высказался о 17-летнем нападающем мюнхенской «Баварии» Ленарте Карле.

«Венсан Компани постепенно ввёл Карла в команду, ненадолго выпустив в Бундеслиге, Кубке Германии и на прошлой неделе впервые на 90 минут в Лиге чемпионов. Карл произвёл сенсацию, забив голы в ворота «Брюгге» и «Боруссии» Мёнхенгладбах, но ему необходимо продолжать ежедневно выкладываться на тренировках. Он амбициозен и хочет развиваться — это важные качества.

Сможет ли Карл пойти по пути Джамала Мусиалы? Возможности всегда есть, всё зависит от игрока, ему нужен тренер, который ему доверяет. Думаю, Компани помогает ему, судя по его недавним выступлениям, но и не боится посадить на скамейку запасных или заменить опытным игроком. И я верю, что Карл будет играть регулярно, потому что он показал себя на поле», – приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Ранее Карл стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в истории «Баварии».