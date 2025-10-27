Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лотар Маттеус назвал вратаря, который сможет заменить Нойера в «Баварии»

Лотар Маттеус назвал вратаря, который сможет заменить Нойера в «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус поделился мнением, сможет ли запасной вратарь «Баварии» Йонас Урбиг заменить голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

«Йонас Урбиг вернётся в ворота в среду в Кёльне (в матче 1/16 финала Кубка Германии. – Прим. «Чемпионата»). В субботу в Мёнхенгладбахе он уже смог привыкнуть к атмосфере на стадионе, которая будет похожа на ту, что ждёт в кубковом матче с бывшим клубом.

Урбиг пока что хорошо проявил себя в «Баварии», если не считать одной ошибки в Берлине (в игре с «Унионом» (1:1) в минувшем сезоне. – Прим. «Чемпионата»), был рядом в нужный момент. Он может учиться у Мануэля Нойера каждый день на тренировках. Если Йонас будет развиваться соответствующим образом, однажды сможет стать его преемником. Александр Нюбель из «Штутгарта» также входит в число потенциальных преемников Нойера, поскольку он всё ещё числится в «Баварии». Пока неизвестно, как долго Нюбель будет следить за этой ситуацией», – приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Урбиг провёл два матча в нынешнем сезоне за мюнхенский клуб, в которых пропустил два гола.

Материалы по теме
«Бавария» выиграла 12 матчей подряд на старте сезона — это рекорд среди клубов Бундеслиги
Истории
«Бавария» выиграла 12 матчей подряд на старте сезона — это рекорд среди клубов Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android