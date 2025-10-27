Скидки
Защитник Мэтти Кэш продлил контракт с «Астон Виллой»

Комментарии

Защитник английской «Астон Виллы» Мэтти Кэш продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды из Бирмингема.

Срок действия нового трудового договора футболиста с «вилланами» рассчитан до лета 2029 года.

Кэш является воспитанником «Уиком Уондерерс» и «Ноттингем Форест», на взрослом уровне он также выступал за «лесников». За «Астон Виллу» защитник играет с 2020 года. За этот период Кэш принял участие в 193 матчах за «львов», в которых забил 12 голов и отдал 12 голевых передач. В «Ноттингем Форест» защитник был признан лучшим игроком по итогам сезона-2019/2020, в составе команды из Бирмингема Кэш достиг подобного по итогам сезона-2021/2022.

