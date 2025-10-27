Стала известна реакция Турецкой футбольной федерации по поводу ставок арбитров на спорт

Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Этхем Хаджиосманоглу пообещал принять меры относительно ставок, которые футбольные арбитры делают на спортивные события.

«Если мы хотим вернуть турецкий футбол на то место, которого он заслуживает, мы должны очистить его от всей грязи», — приводит слова Хаджиосманоглу спортивный журналист Бен Якобс в соцсети Х.

Федерация подтвердила, что у 371 из 571 судьи есть счета для ставок, 152 из которых активно играют в азартные игры. Семь судей и 15 их ассистентов представляют два высших дивизиона Турции.

Скандал развернулся на фоне серьёзного падения уровня доверия к местным арбитрам. Одним из его следствий стало назначение на февральский матч между «Галатасараем» и «Фенербахче» нидерландского рефери Данни Маккели.